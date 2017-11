Jetzt wissen Forscher, was Menschen nach ihrem Tod verspüren

CC0 / Pixabay

Verstorbene Menschen sind sich ihres Todes voll bewusst und empfinden die Welt um sie herum in vollem Maße. Zu diesem Schluss sind Forscher im medizinischen Zentrum Langone bei der New Yorker Universität (NYU Langone School of Medicine) gekommen, berichtet das Portal iz.ru. Mehr……