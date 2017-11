Ihre Rückkehr zur Wahrheit entlang eines Fadens aus Fakten

Wenn Sie sich in einem dunklen Wald verirrt haben und ratlos sind, wird Ihnen dieses Netz, aus auf einem langen Faden aufgereihter Knoten, der hier folgenden Zeitangaben vielleicht dabei helfen den Heimweg zu finden, an dessen Ziel Sie auf dem Küchentisch das Brot der Wahrheit erwartet.

Wie wir wissen, lieben es Kinder Dinge aufzuspüren, die Punkte zu miteinander zu verbinden, aber oft erschrecken sich Erwachsene vor deren Verknüpfungen und versuchen ihre Punkte zu ignorieren oder bieten ihnen ein paar lächerliche Umschreibungen an. Vielleicht sind wir Erwachsene in unserem Verlangen Verbindungen zu knüpfen den Kindern ähnlich, aber die Gedanken daran erschrecken uns selbst dann, wenn wir uns schon verängstigt und verirrt mitten in einem Propagandawald befinden. Stellen Sie sich vor, wir könnten diese Ängste für eine Weile besänftigen und uns lange genug konzentrieren, um uns entlang des schwachen Leuchtens eines festen Musters zu einer klärenden Geschichte zu tasten, die uns wachrütteln und unser Leben sowie unsere Gesellschaft verändern würde. Ich habe Ihnen hier einen geschichtlichen Bogen gespannt, den Sie vielleicht für langweilig halten. Üben Sie sich in Geduld. Ich könnte schreien, ich könnte brüllen, ich könnte es mit all der klassischen Argumentation und Logik versuchen, die mir „von Natur aus“ zufließt. Ich könnte den Besserwisser spielen, Sie amüsieren, versuchen Sie zu provozieren, fluchen, ein Lied singen, mit den Füßen stampfen – oder gar postmodernen Unsinn schreiben. Wie Andre Vltchek sagt, ist es schwer – sagen wir – durchzuhalten, um zu einem klaren Eindruck zu gelangen. Wir versuchen krampfhaft an eine Welt zu glauben, in der wir tatsächlich Kinder sind und BIG Daddy* (Verzeihung, Burl Ives) uns die Wahrheit erzählt hat. Obwohl wir wissen daß es eine Illusion ist. Ich bin offenbar zu mehreren Burl Ives gelangt, jedoch meine ich, daß Urteile das Ergebnis von Fakten sind. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Verfolgen Sie die Knoten. Es sind Beispiele. Es gibt viele weitere.

1957 – Der Senator von Massachusetts, John F. Kennedy, hält im Senat eine Rede über die Befreiungsbewegung in Algerien, im…..