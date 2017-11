Bericht des stellvertretenden Kommandeurs der Streitkräfte der DVR Eduard Basurin, 04.11.2017

Die Lage an der Kontaktlinie hat sich in den letzten 24 Stunden wesentlich verschärft.

In Richtung Donezk hat der Gegner Artillerie, Mörser, Panzer, Schützenpanzerwaffen, verschiedene Arten von Granatwerfern und Schusswaffen verwendet. Auf die Gebiete von 14 Ortschaften wurden zehn Artilleriegeschosse des Kalibers 152mm, 14 Artilleriegeschosse des Kalibers 122m, 55 Panzergeschosse, 239 Mörsergeschosse des Kalibers 120mm, 180 Mörsergeschosse des Kalibers 82mm abgeschossen.

In Richtung Mariupol wurden auf die Gebiete von drei Ortschaften 17 Mörsergeschosse des Kalibers 120 und 82mm abgeschossen, außerdem wurden Granatwerfer und Schusswaffen verwendet.

In Richtung Gorlowka haben Einheiten der ukrainischen Streitkräfte Sajzewo mit Granatwerfern und Schusswaffen beschossen.

Insgesamt wurden in den letzten 24 Stunden 52 Verletzungen des Regimes der Feuereinstellung von den Positionen der ukrainischen Streitkräfte aus festgestellt.

Gestern um 23:20 erlitt in der Folge eines Beschusses auf Trudowskije von den Positionen der 92. mechanisierten Brigade aus die friedliche Einwohnerin Irina Gennadjewna Ljapko, geb. 1986, eine Schussverletzung am linken Bein. Ein Haus in der Andrusow-Straße 14 wurde beschädigt. In Sajzewo wurde die Decke eines zweistöckigen Hauses in der Torgowyj-Straße 3 beschädigt.

Am 3. November um 12:50 wurden in der Folge eines Beschusses mit einem Granatwerfern AGS-17 von Seiten der 25. Luftlandebrigade der ukrainischen Streitkräfte Dächer und Verglasung von Gebäuden in Krutaja Balka in der Schirokaja-Straße 69 beschädigt. Im Verlauf des zielgerichteten Feuers der Straftruppen auf die Donezker Filterstation unter Verwendung von Granatwerfern wurde das Filtergebäude beschädigt.

Die letzten 24 Stunden haben gezeigt, wie die ukrainischen Artilleristen ihren Berufsfeiertag „begehen“ – mit Terror gegen friedliche Einwohner unserer Republik. Eine solche Zunahme der Zahl der Beschüsse verbinden wir in erster Linie mit der Unlenkbarkeit dieser betrunkenen Einheiten sowie mit der Erklärung Poroschenkos über eine mögliche Rückkehr der Artillerie an die Kontaktlinie. Was praktisch ein Signal für die ukrainischen Truppen war, Verbrechen gegen das Volk des Donbass zu begehen.

Dabei hat der Alkoholismus unter den Soldaten einen solchen Grad erreicht, dass das Kommando in Absprache mit der örtlichen Verwaltung den Verkauf von alkoholischen Getränken nach 18:00 verbietet. Aber auch das stoppt die „Pseudobefreier“ nicht! Ein Beispiel ist das ausgeraubte Geschäft „ATB“ in Kurachowo, wo betrunkene ukrainische Kämpfer das Schaufenster eingeschlagen haben, vier Kisten Wodka und Snacks genommen haben und ihre Feiern nicht weit vom Ort des Verbrechens fortgesetzt haben. Dabei blieben die örtlichen Rechtsschutzorgane tatenlos, weil die Kriegsverbrecher mit Maschinengewehren bewaffnet waren.

Selbst wenn die Kommandeure nicht mit den Soldaten trinken, unternehmen sie nichts dagegen, weil der Begriff der Führungsverantwortung in diesem angetrunkenen Haufen, der sich „Verteidiger der Ukraine“ nennt, ganz und gar fehlt! Dort schießt jeder, wann und wohin er will: in unsere Richtung, in Richtung des Rechten Sektors – es ist ihnen ganz egal!

Unter diesen üblen Kämpfern, die ihre Seelen mit dem Blut von Kindern beschmutzt haben, leiden die friedlichen Bürger unserer Republik und der Territorien, die zeitweise von den ukrainischen Streitkräften besetzt sind.