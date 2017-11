Wieder Exekution eines Unschuldigen?

Der US-Bundesstaat Texas will am 8. November 2017 Ruben R. Cardenas (47) hinrichten, für einen Mord, den er wahrscheinlich nicht begangen hat. Im Jahr 1998 wurde er zum Tode verurteilt, wegen Mordes im Jahr 1997. Seitdem wird er im Todestrakt von Texas gequält – misshandelt durch die schrecklichen Umstände dort und dem Wissen, dass der Staat ihn ermorden will.

Es ist wieder so eine Geschichte, wo dem Autor dieser Zeilen einfach „die Spucke wegbleibt“! – Nicht nur, dass Ruben R. Cardenas wahrscheinlich unschuldig ist……