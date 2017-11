UN-Bericht Mossul: Angriffe der US-geführten Koalition für jeden 4. toten Zivilisten verantwortlich

Jeder vierte Zivilist, der bei den Kämpfen im lange vom IS besetzten Mossul starb, wurde durch Luftangriffe der US-geführten Koalition getötet, besagt ein UN-Bericht. Der UN-Menschenrechtskommissar fordert eine Untersuchung und Entschädigungen für die Opfer.

Mindestens 2.521 Zivilisten starben bei der Offensive der US-geführten Koalition gegen den IS in Mossul, dazu kamen 1.673 Verwundete. Die Operation dauerte neun Monate an. Die Todeszahlen stellten das „absolute Minimum“ dar, heißt es in einem neuen Bericht über die Befreiung Mossuls, den……