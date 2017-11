Syrien: Weißhelme – White Helmets

Die White Helmets in Syrien sind vom Westen gegründet (2013) und mit über 100 Millionen Euro finanziert und liefern vornehmlich an ein westliches Publikum gerichtetes Propagandamaterial zum Syrienkrieg. Ihre – gefälschten – Bilder dienen der Anklage Russlands und Syriens und der Unterstützung der westlichen Hilfstruppen um Al Qaida und co, im Westen „Rebellen“ genannt. Sie haben den Namen „Syria Civil Defense“ von der seit Jahrzehnten existierenden syrischen Zivilverteidigung gestohlen.

Die Weißhelme verhöhnen dabei permanent die Wissenschaft und den gesunden Menschenverstand, indem sie behaupten, „Fassbomben“ der syrischen Regierung lösten Erdbeben der Stärke 8 aus – und……