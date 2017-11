KIEWER REGIME LÄSST UKRAINISCHE MÄNNER IN DER WESTUKRAINE FÜR DEN DONBASS-KRIEG EINFANGEN !

Wie das ukrainische TV aus der westukrainischen Großstadt Lwow berichtet, haben Angehörige des ukrainischen Militärs des ukra-faschistischen Kiewer Regimes seit heute früh mehrere Straßensperren in der Innenstadt von Lwow errichtet, von wo aus sie Dokumente von Passanten, sprich ukrainischen Männern in wehrfähigem Alter prüfen und die Männer dann zwangsmobilisiert in Kasernen bringen würden.

Seit mehreren Monaten ist die Anzahl der sog. „Freiwilligen“ für den Krieg im Donbass sprichwörtlich auf Null gefallen. Dazu wollen die allermeisten ukrainischen Männer dem Militär des ukra-faschistischen Kiewer Regimes nicht beitreten, selbst wenn ihnen Einberufungsbescheide zugestell werden. Die ukrainischen Truppen des ukra-faschistischen Kiewer Regimes scheinen seit Monaten einen Mangel an „Rekruten“ & „Rotationspotential“ für die Donbass-Front zu verspüren, da der über Jahre laufende Kriegseinsatz gegen die Donbass-Bevölkerung eine ständige Truppen-Rotation, aufgrund fallender Motivation & der immer weiter steigender Kriegsmüdigkeit der Ukrainer, notwendig macht. Aufgrund dieses Trends des Rekrutenmangels hat das Kiewer Regime auch damit begonnen junge Ukrainer in Discos und Nachtclubs aufzusuchen und „einzufangen“, von wo sie kaserniert werden. Wir hatten vor wenigen Tagen Berichte ukrainischer Medien dazu gebracht. Quellen:1,2,3