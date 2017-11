Einschleichtaktik im dunkelsten Afrika

„Nimm die Last des weißen Mannes auf“ (Rudyard Kipling, Dichterpreisträger des britischen Imperialismus)

Das Britische Reich, das Ende des 19. Jahrhunderts ein Viertel der Landoberfläche der Erde beherrschte, ist längst vergangen. Aber sein robuster Nachfolger und Erbe, die Vereinigten Staaten von Amerika, haben sich daran gemacht, es zu vergrößern.

Wie ich in meinem letzten Buch „American Raj – How the US Rules the Muslim World“ (Wie die USA die muslimische Welt beherrschen) zu erklären suchte, übt das US-Imperium seine Macht aus, indem es zahme, gefällige Regime auf der ganzen Welt und ihre Volkswirtschaften kontrolliert. Sie werden „Verbündete“ genannt, sollten aber in der Tat genauer als Satrapien oder Vasallenstaaten bezeichnet werden. Viele Staaten sind glücklich, wohlhabende US-Vasallen zu sein, andere weniger.

Das amerikanische Machtsystem hat einen großen Teil der Welt erfolgreich beherrscht, außer natürlich für die Großmächte China, Russland und Indien. Deutschland und ein Großteil Westeuropas befinden sich nach dem Zweiten Weltkrieg noch immer unter Kontrolle der US-Macht. Gleiches gilt für Kanada, Lateinamerika, Australien und Teile von Südostasien.

Es gibt einen Teil der Welt, der seit 1945 frei von starkem US-amerikanischen…