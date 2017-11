Taxifahrer, Haftbefehle und eine Großkundgebung

Drei Taxifahrer

Nichts von alledem, und wirklich: die Stimmung in der Stadt wirkt gar nicht so umkämpft.

Unser dritter Taxifahrer an diesem Tag wird erzählen, wie er das wahrnimmt: Ja, sicher, die Leute würden diskutieren und das auch leidenschaftlich tun. Da hätten sich Lager gebildet, das Volk sei schon gespalten über die Frage der Unabhängigkeit. Aber das müsse man eben klären, da keiften die Leute nicht herum oder würden aggressiv untereinander deswegen.

Er selber zum Beispiel sei gar nicht unbedingt für die Unabhängigkeit. Aber was die spanische Seite da mache, die Polizeigewalt gegen das Referendum zum Beispiel…..