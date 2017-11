Verteidigungsministerium der Schweiz zu Besuch in Israel auf nicht anerkannten Gebiet

von google übersetzt aus dem Englischen von Why Is Switzerland Drone Testing In Occupied Golan Heights?

HAARETZ – Das Verteidigungsministerium der Schweiz hat zugegeben, das Mitarbeiter zur Untersuchung von Aufklärungsdrohnen in von Israel gehaltenen Streitgebieten geschickt zu haben – ein peinlicher Schlag für den Status des neutralen europäischen Landes als ehrlicher Makler im Nahen Osten.

Schweizer Beamte besuchten 2012, 2013 und 2015 dreimal einen Flugplatz in der Golanhöhen-Region, um die Tests der von Israel gebauten Hermes 900 Flugzeuge zu überwachen, die sie für 265 Millionen Dollar kaufen.

Die mehrtägigen Besuche fanden in einem Gebiet statt, das die Schweiz nicht als Teil von Israel anerkennt, das Land das nach dem Krieg von 1967 von Syrien gestohlen wurde.

Die Besuche fanden ohne Wissen des schweizerischen Außenministeriums statt . Seitdem die Angelegenheit bekannt wurde, habe es keine weiteren Besuche gegeben, hieß es in einer Erklärung.

„Dieser Vorfall war ein Kommunikationszusammenbruch“, hieß es. „Diejenigen, die über die Aktivitäten informiert wurden, erkannten nicht, dass Schweizer Beamte nicht dort sein durften und diejenigen, die über die Beschränkungen Bescheid wussten, nicht über die geplanten Aktivitäten informiert wurden.“

Zukünftige Tests sollen nun auf einem Flugplatz in Israel stattfinden, fügte er hinzu, und die Drohnen sollen 2020 in Dienst gestellt werden.

Die Schweiz hat im Mittleren Osten häufig als Vermittler agiert, zuletzt in Friedensgesprächen über den syrischen Bürgerkrieg in Genf und Konsulatsdienste für den Iran und Saudi-Arabien in ihren jeweiligen Ländern.

„Dieser Fall schädigt die Glaubwürdigkeit der Schweiz gegenüber allen Regierungen in der Region, die mit Israel in Konflikt stehen“, sagte der Veteranendiplomat Tim Guldimann, ein Abgeordneter der Sozialdemokratischen Partei, dem Tages-Anzeiger.

Elbit beschreibt die Hermes 900 als „hochgradig autonom, ermöglicht automatisches Starten und Landen und beinhaltet fortgeschrittene Avionik und elektronische Systeme.“



Sie hat eine Flughöhe von 30.000 Fuß und eine große Nutzlastkapazität.

Die brasilianische Luftwaffe kaufte zwei 12-Millionen-Dollar-Drohnen aus Elbit, um während der Fußballweltmeisterschaft 2014 die brasilianischen Fußballstadien zu überwachen.

„Die Intelligenz-sammelnden elektronischen und optischen Technologien von Elbit und unseren brasilianischen Partnern sind perfekt für die Herausforderungen der inneren Sicherheit bei diesen Veranstaltungen geeignet“, sagte Elbit-Chef Bezhalel Machlis.

Elbit Hermes 900s