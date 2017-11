Zeit laufe aus: USA DROHEN NORDKOREA ERNEUT INDIREKT MIT KRIEG !

US-Präsident Trump reist gerade erst nach Hawaii und anschließend nach Japan, Süd Korea, China, Vietnam und Philippinen. Kurz davor „warnt“ Trumps Berater für nationale Sicherheit (sprich das Weiße Haus), H.R. McMaster, dass die „Zeit für eine friedliche Lösung mit Nordkorea auslaufe“ und die USA sich zur „Verteidigung“ vorbereiten würden – und droht damit erneut indirekt und offen mit einem Krieg. Zudem geht die Drohung weiter, dass Nordkorea laut „US-Willen“ auf die „Liste der Terrorismus-Sponsoren“ gesetzt werden würde.

North Korean leader Kim Jong Un and wife Ri Sol Ju (not pictured) visit a cosmetics factory in this undated photo released by North Korea’s Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang on October 28, 2017. KCNA/via REUTERS

