Waldbrände in Kalifornien Okt. 2017 – Energiewaffen und die neue Weltordnung?

„Die Menschheit muß den Krieg beenden, sonst beendet der Krieg die Menschheit.“ – war ein sehr kluges und auch einleuchtendes Lippenbekenntnis von John F. Kennedy auf der UN-Pressekonferenz 1961 und als Insider war ihm vermutlich klar, wohin die Reise im postdemokratischen und neofeudalen Zeitalter gehen wird…

Zu einer Zeit, in der „Herrschaft“ – egal in welchem Kleid oder Gewand sie sich gerade versteckt – noch halbwegs annehmbar erschien und Regierungskriminelle zumindest noch so taten, als wenn sie die Interessen der Bevölkerung berücksichtigen.

Heute haben wir 193 UN- Schurkenstaaten, die mit jeder List, allem erdenklichen Schwindel und zum Teil auch ohne Maske ihre Agenda durchsetzen, und ihrem Ziel, einer „Neuen Weltordnung“, die ja eigentlich nur eine Erweiterung der jetzigen ist, jeden Tag näher kommen.

Neben den Beeinflussungen durch Softpower, Gehirnwäsche in den Medien, Social Engineering (Soziale Manipulation), haben wir noch das Einsatzkonzept „Full-Spectrum Dominance“ (dt. etwa: „Überlegenheit auf allen Ebenen“) der US-Streitkräfte, das eine gleichzeitige Kontrolle auf allen Einsatzebenen vorgibt.

In diesem Video zeigt sich das häßliche Gesicht der Agenda der „Neuen Weltordnung“, mit zahlreichen postapokalyptischen Bildern und Ausschnitten vom Oktober 2017 aus Santa Rosa, Kalifornien, und der Vermutung des Einsatzes sog. Energiewaffen* (englisch auch: Directed-Energy Weapons, kurz DEW). Diese Bilder erinnern an die False Flag- Angriffe auf die Zwillingstürme am 11. September 2001. Einige Kriegsverbrecher, verantwortlich für diesen Staatstreich, sprechen offen aus, wohin die Reise ihrer Meinung nach gehen sollte…

Aufgebaut ist dieses audiovisuelle Medien-Kunstprojekt auf den Anti-Kriegs-Song „Two Tribes“ (zwei Stämme) von „Frankie goes to Hollywood“, wobei man „Tribes“ auch mit „primitiven“ Völkern übersetzen könnte. Im Abspann ist ein Auszug aus der Anti-Kriegs – Animation „La Detente“ passend zu dem Song verbaut.

*Als Energiewaffen (englisch auch Directed-Energy Weapons, kurz DEW) oder Strahlenwaffen wird im Allgemeinen eine neue Generation von Waffensystemen bezeichnet, die mit gebündelter Energie militärische Ziele außer Funktion setzen, schädigen oder vernichten kann. Video 20 Min.