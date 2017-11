Russland-Iran ohne US-Dollar

Das iranische Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Chameinei hat beim gestrigen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Teheran – Russland angeboten künftig noch stärker auf den US-Dollar in den beidseitigen Handelsbeziehungen zu verzichten und auf eigene Landeswährungen zu setzen.

Da die USA versuchen machtpolitisch andere Staaten zu sanktionieren und zu isolieren, sollte die restliche Welt die USA über den US-Dollar isolieren und diesen schrittweise aus ihrem Handel nehmen, so Ayatollah Ali Chameinei.

In Teheran findet gestern & heute das traditionell jährliche Treffen zwischen den Staatsoberhäuptern von Iran, Aserbaidschan und Russland. Russland hat u.a. damit begonnen das zweite Atomkraftwerk von Buscher im Iran zu errichten, dass dem Iran noch mehr Energiesicherheit geben wird. Ein 10-Milliarden-Dollar-Projekt (im Äquivalent), dass Russland dem Iran komplett selbst finanziert und der Iran in Raten plus Zinsen an Russland zurück zahlt. Projekte die beidseitig Vorteile bringen. Auch Aserbaidschan wird an vielen Projekten beteiligt – und ist ein wichtiger Transitpartner.

Zudem wird der russischen Gas-Konzern Gasprom, sowie andere russische Unternehmen am Bau einer lukrativen Gas-Pipelien vom Iran aus nach Indien beteiligt. Russland und der Iran verhandeln gerade auch darüber, dass Russland dem Iran über Aserbaidschan oder über das Kaspische Meer per neuer möglicher Pipeline russiches Erdgas liefern soll.

