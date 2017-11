Polizei-Beamter fragt in Brief an Polizeiführung „Wann fällt der erste Schuss?“

RT Deutsch liegt ein offener Brief vor, welcher ein „besorgter“ LKA-Beamter an den Polizeipräsidenten Klaus Kandt schrieb. In der Diskussion um unhaltbare Zustände an der Berliner Polizeiakademie schildert der vermeintliche Polizeibeamte die zuvor beschriebenen Missstände und kritisiert die Polizeiführung.

Der anonyme Absender, in eigenen Worten ein „besorgter Polizeibeamte des Landes Berlin“, befürchtet eine Unterwanderung von Polizei und Justiz durch arabische Großfamilien. Der LKA-…… …..passend dazu…… RT-Deutsch Exklusiv: Audiomitschnitt gibt Einblicke in Missstände bei Berliner Polizeiakademie RT Deutsch liegt eine Audiodatei vor, in der ein Ausbilder einer Berliner Polizeiakademie über die herrschende Gewalt in der Klasse sowie über die Arbeitsmoral und die Umgangsformen – „frech wie Sau“ – klagt. Er spricht auch deren Migrationshintergrund an. In der Audiodatei, deren Existenz und Echtheit die Berliner Polizei mittlerweile bestätigt hat, spricht……