Mogelpackung & Inflation

….es wird nicht teurer, dafür kleiner……

„Früher war alles besser. Früher war alles gut.“ So beginnt ein Lied der Prunkband „Die Toten Hosen“. Leider stimmt ds im Bezug auf Lebensmittel. Zur Profitmaximierung werden Zutaten gestrichen, ersetzt oder reduziert und das Gesamtgewicht sinkt, während der Preis gleich bleibt oder sogar steigt. Nussini ist nur ein Beispiel von etlichen. Früher schmeckte das noch nach was. Heute schmeckt es wie Styropor mit Zucker und Fett. Via Marc Friedrich & Matthias Weik

Doppelt ärgerlich: Milka Nussini jetzt kleiner und weniger nussig

Gleich bei mehreren Milka-Produkten hat der Hersteller Mondelez in den vergangenen Monaten die Füllmenge verringert. Der Preis blieb dabei in der Regel gleich. Da der Hersteller bei den Nussini-Riegeln gleichzeitig den Anteil der Haselnüsse reduzierte, hat die Verbraucherzentrale Hamburg den Snack zur „Mogelpackung des Monats“ Juni 2017 ernannt. Mondelez spart am Inhalt Bislang lagen die Nussini-Riegel mit einer Füllmenge von 37 Gramm im Regal, berichtet die Verbraucherzentrale Hamburg. Nach einem Produktrelaunch stecken….