Jamaika auf Kriegskurs

In der fünften Sondierungsrunde für eine Jamaika-Koalition stand am Donnerstag unter anderem das Thema Verteidigung auf der Tagesordnung. CDU, CSU, FDP und Grüne gaben zwar noch keine Einigung bekannt, doch es steht außer Zweifel, dass sie die Militärausgaben massiv erhöhen werden.

Aus Sicht der tonangebenden Kreise in Staat, Wirtschaft und Politik ist dies die wichtigste Aufgabe der zukünftigen Regierung. Die Bundeswehr soll in die Lage versetzt werden, die wirtschaftlichen und strategischen Interessen Deutschlands weltweit zu verteidigen, und die dafür erforderlichen Mittel erhalten.

Bereits vor der Wahl waren dazu zahlreiche Studien erschienen. So bezeichnete das Handelsblatt am 25. August in einem langen Hintergrundartikel die „Rettung der freien Weltwirtschaft“ als „wichtigste Aufgabe für die nächste Bundesregierung“. Das Sprachrohr der deutschen Wirtschaft erklärte unverhohlen, dass dies…..