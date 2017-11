Israel greift die syrische Provinz Homs an, Syrien feuert Flugabwehrraketen ab

Angriff war laut Berichten gegen syrisches Waffendepot gerichtet

Jason Ditz

Der jüngste in einer steigenden Zahl von israelischen Luftangriffen auf syrisches Territorium scheint einer der bisher härtesten gewesen zu sein. Er drang tief in die Provinz Homs nahe der libanesischen Grenze vor und zerstörte ein Waffenlager des syrischen Militärs.

Der Angriff zerstörte den Standort und provozierte Vergeltungsfeuer von der syrischen Luftverteidigung, die eine Reihe von Boden-Luft-Raketen auf die israelischen Kampfflugzeuge abfeuerte. Israelische Regierungsvertreter sagen, dass keines ihrer Flugzeuge bei dem Vorfall getroffen wurde.

Dies ist nur der jüngste von mehreren Angriffen Israels in den letzten Wochen auf syrische militärische Ziele. Obwohl Israel bezüglich seiner Angriffe auf Syrien sehr zurückhaltend war, scheint die israelische Presse in jüngster Zeit keine Probleme zu haben, eine offizielle Bestätigung zu bekommen.

Wohin das alles führt, ist aber eine andere Sache. Israel hat sich sehr öffentlich verärgert darüber gezeigt, dass die Assad-Regierung den Krieg in Syrien gewinnt, und mit ISIS und al-Qaida, die beide in den Seilen hängen, fühlt sich Syrien möglicherweise nicht so überfordert von den bestehenden Kämpfen, dass es sich nicht in der Lage fühlt, Vergeltung zu üben. Auch die Geduld Russlands gegenüber israelischen Angriffen war bestenfalls immer nur zurückhaltend und könnte schnell versiegen. Antikrieg: