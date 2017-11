In Washington wird Stammtisch-Politik gemacht

Bild: Weißes Haus

Die unterschiedlichen Reaktionen des US-Präsidenten Donald Trump auf den Terroranschlag in New York und die Massentötung in Las Vegas zeugen von der Schizophrenie rechtspopulistischer Politik

Als in Las Vegas Stephen Paddock, ein weißer Mann, dessen Motive weiterhin unklar sind, mit Schusswaffen 58 Menschen auf einem Folkmusic-Festival tötete und Hunderte verletzte, kam zwar wieder Diskussion nach verschärften Waffengesetzen auf, aber US-Präsident Donald Trump sah dafür keine Notwendigkeit, es kam aus dem Weißen Haus überhaupt wenig Reaktion und schon…..