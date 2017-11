Fehldiagnose SBS? IMPFSCHÄDEN SYSTEMATISCH UNTERDRÜCKT (erste 15 Min des ganzen Films)

Diese ersten 15 Minuten des Filmes von Michael Leitner werden Ihnen präsentiert von DIE SKEPTIKER!

Ich freue mich daher mitteilen zu dürfen, dass ich (Michael Leitner, „Wir Impfen Nicht!“) in diesem Jahr Sieger der Kategorie „Medizin und Wissenschaft“ bin. Vermutlicher Anlass für die Freunde des Aluminiums ist mein aktueller Dokumentarfilm IMPFSCHÄDEN SYSTEMATISCH UNTERDRÜCKT!

Der Goldene Alu-Hut ist einer der Schmähpreise, die von der sogenannten „Skeptiker-Bewegung“ vergeben werden. Die „Skeptiker“ sind ein Konglomerat von Menschen, die eigenständiges Denken strikt ablehnen und inquisitorisch alles bekämpfen, was nicht offiziell-orthodoxe Lehrmeinung ist und/oder was die Intereressen mächtiger Industrien wie der PHARMA-Industrie beeinträchtigt.

Info zum Film:

Gewalt an Kindern ist ein schreckliches Verbrechen. Seit einigen Jahren mehren sich in der Presse die Fälle von „Schütteltrauma“, dem „Shaken Baby Syndrome“, kurz SBS. Eltern wird vorgeworfen, ihr Kinder so heftig geschüttelt zu haben, das lebensbedrohliche Verletzungen u.a. am Gehirn auftreten.

Ärzte, Jugendämter und Gerichte nehmen Eltern ihre teils erst 10-12 Wochen alten Kinder in gutem Glauben weg, die Kinder so zu schützen. Dabei mehren sich Beweise, dass mit „SBS“-Diagnosen mehr als leichtfertig umgegangen wird. Säuglinge werden also von Eltern getrennt, weil Ärzte zu wenig wissen, um heftiges Schütteln nicht mit anderen Krankheitsursachen zu verwechseln.

Einer der Faktoren, mit denen das SBS verwechselt wird, sind heftige Reaktionen auf Impfungen, vor von Alu-Verbindungen verursacht, die auch in den meisten Säuglingsimpfstoffen vorhanden sind. Beim Verein „IN-ES“, der sich dafür einsetzt, unschuldigen Eltern ihre Kleinkinder wieder zurückzugeben, melden sich immer mehr Eltern, wo viele Beweise gegen elterliche Gewalt und für eine Impfreaktion sprechen.

Der Film „Fehldiagnose Schütteltrauma“ erklärt, wieso Impfungen manchmal zu lebensbedrohlichen Zuständen führen können, wie dies von Seiten der Pharmalobby, aber auch von Ärzten systematisch ignoriert wird. Es gibt ein regelrechtes Impf-Kartell, dass gezielt alles unterdrückt, was die stetig wachsende Zahl von Säuglingsimpfungen infrage stellt.

Der gesamte Film, dessen ersten 15 Minuten hier gezeigt werden, hat eine Laufzeit von 93 Minuten!