Was soll ich sagen? Ich habe alle mit meinen Artikeln im August gewarnt und jetzt kann ich sagen, „I told you so!“ Der „grösste Parteivorsitzenden aller Zeiten“ Christoph Hörstel hat die „Deutsche Mitte“ die er 2013 gegründet hat in den Sand gesetzt und ist abgehauen. Ja, der GröPatZ ist schon wieder zurückgetreten und betreibt sofort das nächste Spiel der Abzockerei, in dem er die Frechheit besitzt, im selben Augenblick wo er seinen Rücktritt als Bundesvorsitzender der „Deutschen Mitte“ erklärt, die Eröffnung einer neuen (alten) Partei anzukündigen, mit dem Aufruf, die DM-Mitglieder sollen ihn in die „Neue Mitte“ folgen. Ich stellte in meinem Artikel „Warnung vor Christoph Hörtstel“ die Frage: „wie viele ‚Mitten‘ soll es noch geben?“ Jetzt gibt es die Dritte!!!

Vor null Publikum hat er seine Wahlreden gehalten

Wer jetzt noch so dumm ist und diesen Betrüger folgt, ist echt zu blöd um bis Drei zu zählen!

Was wurde ich von seinen Gläubigen und Fans angefeindet, als ich im August detailliert aufzeigte, wer und was CH ist? Ein Lügner, Betrüger……