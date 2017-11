Kollaps mit Ansage

Neue wissenschaftliche Forschungen schreiben stillschweigend die Grundlagen der Wirtschaftslehre um. Die neuen Wirtschaftswissenschaften zeigen deutlich, dass das Zeitalter des endlos wachsenden Industriekapitalismus, der auf üppigen fossilen Brennstoffvorräten beruht, vorbei ist.

Die neue Wissenschaft zeigt, dass der langsame Verfall des Kapitalismus-wie-wir-ihn-kennen vor einigen Jahrzehnten begann und auf dem besten Wege ist, noch weit vor dem Ende des 21. Jahrhunderts an Fahrt aufzunehmen.

Da sich der Kapitalismus-wie-wir-ihn-kennen im unaufhaltsamen Niedergang befindet, besteht die dringliche Aufgabe darin, die Wirtschaftswissenschaften so umzuschreiben, dass sie zur realen Welt passen: Es geht also darum, unsere Vorstellungen von Wert und Wohlstand neu zu entwerfen und unsere Gesellschaften sorgfältig umzubauen, damit sie sich diesem außergewöhnlichen Zeitalter des Übergangs wird anpassen können.