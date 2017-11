Der Al-Mayadeen-Kanal, der eng mit dem Assad-Regime verbunden ist, berichtete über den Angriff auf eine Sicherheitseinrichtung in einer Industriezone in einem Vorort von Homs. Sie berichteten auch über syrische Kräfte reagierten mit Boden-Luft-Raketen.

Die libanesische Anshara-Website berichtete von riesigen Explosionen in der Nähe der Dörfer von al-Eyn al-Jedida, die sich im östlichen Gebirgszug an der libanesisch-syrischen Grenze befinden. Einheimische berichteten von israelischen Jets, die das Gebiet vor der Explosion umkreisten. Quelle:



