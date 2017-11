Afghanistan: Pentagon greift zur Zensur

Die Lage in Afghanistan ist unsicher, die USA wollen nun härter als bislang vorgehen, aber der Aufbau von Militär und Polizei kommt nicht wirklich voran

In der schwer gesicherten Green Zone Kabuls, im diplomatischen Viertel Wazir Akbar Khan, wurden am Dienstag bei einem Selbstmordanschlag mindestens neun Menschen getötet und 21 verwundet. Der Selbstmordattentäter war ein 13-jähriger Junge, der den Sprengstoff in einer Plastiktüte mit sich getragen habe. Unklar ist, ob es selbst die Explosion ausgelöst hat oder sie aus der Ferne ohne sein Wissen ausgelöst wurde. Offenbar konnte das Kind durch mehrere Sicherheitskontrollen gelangen. Das dürfte sich jetzt ändern. Der Islamische Staat……