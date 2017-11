5.000 palästinensische & israelische Frauen verbünden sich, fordern gemeinsam Frieden

Wir müssen es tun. Niemand sonst wird es tun. Die Männer reden, wir Frauen handeln.‘

Israeli and Palestinian women participate in a march organized by the „Women Wage Peace“ organization, near the Dead Sea, Sunday, Oct. 8, 2017. Sebastian Scheiner/AP

Letzten Monat, am 8. Oktober, marschierten tausende in weiß gekleidete Frauen (Weiß = Symbol des Friedens) durch die Wüste, um die Staats- und Regierungschefs dazu aufzurufen, den Israel-Palästina-Konflikt zu beenden.

An dem friedlichen Marsch nahmen über 5000 Frauen teil, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Frauen palästinensischer und israelischer Herkunft marschierten……