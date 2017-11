Was stimmt nicht mit Russia Today und Sputnik?

Heute will ich mich einem Thema widmen, das mich offen gesagt traurig macht, das ich aber nicht ignorieren kann, wenn auch nur deswegen, weil auch so viele andere das bemerkt haben und mich danach fragen: Was um alles in der Welt stimmt nicht mit Russia Today und Sputnik (RT&Sp)?!

Wir wissen alle, dass sich die US-Regierung jetzt auf einem Feldzug befindet, diese beiden russischen Medien in den USA zu verfolgen, indem man sie als einzige ausländische Medien dazu zwingt, sich als ausländische Agenten zu registrieren. Denn sie sind, so sagt die Trump-Regierung, keine echten Journalisten, sondern „russische Propagandafirmen“. Ebenso hat sich in Frankreich Präsident Macron aus den selben Gründen geweigert, RT zu akkreditieren. Wenn man diese Reaktionen sieht, dann dürfen wir gerne glauben, dass RT&Sp einen guten Job gemacht haben.

Nun, das taten sie und tun es noch.

Man kann absolut nicht leugnen, dass RT&Sp die politische Landschaft im Westen verändert haben, indem sie eine alternative Sichtweise liefern. Darüber hinaus sind einige ihrer Programme wirklich bahnbrechend und absolut superb. Peter Lavelles „Cross Talk“ verdient höchste…..