Vergessen Sie Trump für einen Augenblick – dieser riesige Vulkan könnte das Leben auf Erden buchstäblich auslöschen

Ja, Donald Trump ist Präsident. Und ja, er hat Zugang zu den Nuklearcodes – eine Tatsache, die in den letzten Wochen nur allzu deutlich geworden ist. Aber in der vergangenen Woche vergaßen viele Menschen, wenn auch nur für einen kurzen Moment, den Mann im Weißen Haus, um ihre Aufmerksamkeit auf eine möglicherweise noch erschreckendere Entwicklung zu lenken. Wie USA Today berichtete, zeigen neue Forschungen, dass der Supervulkan unter dem Yellowstone National Park „früher als gedacht in einer Eruption ausbrechen könnte, die womöglich das Leben auf dem Planeten auslöscht.“

Matthew Diebel von USA Today stellt fest, dass Wissenschaftler der Arizona State University „Mineralien in versteinerter Asche aus der jüngsten Mega-Eruption analysiert und Veränderungen in Temperatur und Zusammensetzung festgestellt haben, die nur einige Jahrzehnte gedauert haben.“ Bis jetzt, so die Zeitschrift…..