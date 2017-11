Schamkhani: Iran verhandelt unter keinen Bedingungen erneut über das Atomabkommen

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans hat betont: Keinesfalls und unter keinen Umständen wird die IR Iran neue Verhandlungen über keinen der Abschnitte des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans des Atomabkommens –JCPOA- führen.“

Ali Shamkhani hat am heutigen Dienstag bei einer Pressekonferenz am Ort der 23. Presse- und Nachrichtenagenturen-Messe in Teheran gesagt: „Iran hat in der Praxis bewiesen, dass es sich an seine Verpflichtungen aus diesem Abkommen hält, und die Internationale……