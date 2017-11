Revolutionsoberhaupt Ajatollah Khamenei betont Fortsetzung des Kampfes gegen das zionistische Regime

In einer Botschaft an den zweiten Weltkongress der Ulema des Widerstandes in Libanon, brachte das Oberhaupt der Islamischen Revolution die Fortsetzung des Kampfes gegen das aggressive zionistische Regime allen nahe, die diese große Verantwortung verspüren.

Der geehrte Ajatollah Khamenei hat in einer Botschaft an Scheich Mahir Hamud, Leiter der Weltunion der Ulema des Widerstandes in Libanon, betont, die schwere Verantwortung hinsichtlich Palästina, die nicht vergessen werden darf , beträfe die gesamte Islamische Welt. Das Revolutionsoberhaupt erklärte, zweifelsohne müssten die Eliten der Wissenschaft, Geistlichkeit und Politik sowie die Verantwortlichen in den muslimischen Ländern den wichtigsten Teil dieser verantwortungsvollen Aufgabe übernehmen. Er nannte diesen Kampf etwas Heiliges mit gutem Ausgang. Ajatollah Khamenei betonte …..