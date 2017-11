Panik, Panik, Panik : CO2-Konzentration steigt so schnell wie nie

Startbild der tagesschau Meldung zum CO2 Anstieg.

Die ehemals seriöse Welt-Organisation für Meteorologie (WMO) bläst Nichtigkeiten zu Panikballons auf. Alle Mainstremmedien folgen. Grund: Die Klimakonferenz COP 23 beginnt in ein paar Tagen. Die Spendenbereitschaft muss vorbereitet werden. Mit Update vom 1.11.17 s.u.

Pünktlich zum bevorstehenden 23. Klimageldbeschaffungsgipfel (COP 23). beginnend am 6.11.17 in Bonn, heizen die Profiteure des „Klimaschutzes“ die Stimmung wieder mächtig an.

Diesmal fällt der Welt Organisation für Meteorologie (WMO) mit Sitz in Genf die Rolle des Panikmachers…….