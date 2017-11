Israel verweigert Amnesty International die Einreise

I was just denied entry to #Israel. More details soon. — Raed Jarrar (@raedjarrar) 30. Oktober 2017

Ali Abunimah 31. Oktober 2017

Israel hat sich gegen Amnesty International wegen seiner Forderung nach einem weltweiten Verbot von Siedlungsgütern revanchiert, indem es einem seiner Mitarbeiter die Einreise verweigert hat.

Die Menschenrechtsgruppe sagte, dass Raed Jarrar, Amnesty USA Advocacy Director für den Nahen Osten, am Montag an der Allenby Bridge Kreuzung gestoppt wurde, als er versuchte, von Jordanien aus in das besetzte Westjordanland einzudringen, um nach dem kürzlichen Tod seines Vaters zu einem Familienbesuch zu kommen.

Er wurde von israelischen Beamten über die Gründe für seinen Besuch, seine Familie in den[besetzten palästinensischen Gebieten], seine Arbeit mit Amnesty International und insbesondere die Arbeit der Organisation, die die israelischen Siedlungen im Westjordanland anprangerte, verhört, bevor man ihm die Einreise verweigerte und nach Jordanien zurückkehrte „, sagte die Gruppe am Dienstag.

Im Juni rief Amnesty die Regierungen weltweit dazu auf,“israelische Siedlungsprodukte zu verbieten, um ein halbes Jahrhundert lang gegen die Palästinenser vorzugehen“.

Das israelische Innenministerium bestätigte den Medien, dass Jarrar wegen „seiner[Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionstätigkeiten] ausgeschlossen war.

Die Tatsache, dass Raed Jarrar nach seiner Arbeit bei Amnesty International von der Einreise ausgeschlossen wurde, nachdem er über seine Arbeit mit Amnesty International verhört worden war, scheint darauf hinzudeuten, dass dieser Schritt als Vergeltung für die Arbeit der Organisation an Menschenrechtsverletzungen in der besetzten West Bank und im Gazastreifen gewertet wurde „, sagte Philip Luther, Amnesty’s Forschungs- und Advocacy-Direktor für den Mittleren Osten und Nordafrika.

„Dies scheint ein weiteres bedrohliches Signal für die Entschlossenheit der israelischen Behörden zu sein, Menschenrechtsorganisationen und Aktivisten zum Schweigen zu bringen, die der israelischen Regierung kritisch gegenüberstehen.“

Die Gruppe beachtete, dass israelische Besatzungsoffiziere Jarrar ein Dokument überreichten, das bestätigte, dass ihm die Einreise für „öffentliche Sicherheit“ oder „öffentliche Ordnung“ -Überlegungen und die „Verhinderung illegaler Einwanderung“ verweigert wurde.

Die israelischen Behörden gaben im vergangenen Jahr ähnliche Gründe an, als sie Isabel Apawo Phiri, der stellvertretende Generalsekretärin des Ökumenischen Rates der Kirchen, die Einreise verweigerten.

Damals berichteten israelische Beamte jedoch auch gegenüber den Medien, dass Phiri die Einreise mit der Begründung verweigert worden sei, dass sie den Boykott, die Desinvestition und Sanktionen (BDS) für palästinensische Rechte unterstütze.

Phiri, eine Staatsangehörige Malawis, war die einzige Afrikanerin, die mit ihrer Delegation reiste, und die einzige Person, die die Einreise verweigerte.

Auch Jarrar, der palästinensischer Abstammung ist, reiste mit einem Amnesty-Kollegen, Alli McCracken, dem die Einreise nicht verwehrt wurde.

Vor seinem Beitritt zu Amnesty International hatte Raed Jarrar Israel und die[besetzten palästinensischen Gebiete] viermal besucht und ihm nie die Einreise verweigert „, sagte Amnesty. „Alli McCracken war schon sechs Mal im Westjordanland gewesen und hat an Solidaritätsveranstaltungen wie der jährlichen Olivenernte teilgenommen.“

Schwarze Listen

Im September drohte Israel damit, Amnesty nach einem Gesetz von 2011 zu bestrafen, das finanzielle Strafen gegen Organisationen zulässt, die Boykott Israels unterstützen, einschließlich seiner Siedlungen, die alle nach dem Völkerrecht illegal sind.

Als Teil seiner Bemühungen, die internationale Unterstützung für palästinensische Rechte zu unterdrücken, verabschiedete Israel im März ein Gesetz, das Nicht-Israelis, die Boykott befürworten, die Einreise oder den Aufenthalt ausdrücklich untersagt, einschließlich Siedlungen.

Israel hat auch schwarze Listen von BDS-Anhängern zusammengestellt, von denen einige bereits abgelehnt wurden. Quelle: Via Evelyn Hecht-Galinski