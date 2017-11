Ausreichende Anzeichen

Exekutive und Judikative demonstrieren im Nachgang der G-20-Proteste Härte und haben einen neuen Leitspruch verinnerlicht

Kundgebung der Interventionistischen Linken für die Freilassung aller G-20-Inhaftierten (Hamburg, 16. Oktober) Foto: Axel Heimken/dpa

»Steigt aus. Mir reicht das aus«, ruft ein Polizeiführer. Auf dieses Kommando hin stürmen Dutzende von Polizisten in Kampfmontur auf Demonstranten los, prügeln auf jeden ein, den sie vor den Schlagstock kriegen. Panisch flüchten die Leute auf eine Mauer am Straßenrand, weil von hinten zwei Wasserwerfer den Weg abschneiden. Ein Zaun gibt unter dem Ansturm nach, Aktivisten stürzen in einen Abgrund, liegen mit offenen Knochenbrüchen auf dem Asphalt.

Kein Einsatz während des »G-20-Gipfels« in Hamburg Anfang Juli veranschaulicht die Beliebigkeit und Brutalität des polizeilichen Vorgehens besser als jener am….