Aktuelle Lage in und um Syrien unzensiert (Vortrag von Vital Burger vom 30.9.2017)

Vital Burger, Schweizer Journalist, Rechtsanwalt und Ökonom sowie Präsident des Vereins „Freundeskreis Schweiz-Iran“, ist viel in der Welt herumgekommen und hat sich so ein eigenes Bild gemacht. In einem Vortrag, den er am 30. Sept. 2017 in Zürich hielt, sprach er darüber, was im Moment aktuell in und um Syrien herum geschieht. Kla.TV war für Sie dabei. Lassen Sie sich in eine Vogelperspektive hineinnehmen, um in dem Wirrwarr der Horror- und Krisenberichte wieder Zusammenhänge erkennen zu können. Klick Bild für Video



