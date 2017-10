USA ziehen Schiffe und Flugzeuge vor Nordkorea zusammen

US-Verteidigungsminister James Mattis hat Nordkorea am Samstag erneut gewarnt, das US-Militär sei bereit und in der Lage, das Land und seine fünfundzwanzig Millionen Einwohner zu vernichten, wenn es sein Atomprogramm nicht aufgibt. Der beispiellose militärische Aufmarsch der USA in Nordostasien unterstreicht diese Drohung und bringt die Region und die Welt an den Rand eines katastrophalen Krieges.

Mattis erklärte am Samstag vor der Presse in Seoul: „Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der die USA Nordkorea als Atommacht akzeptieren würden. Ich versichere Ihnen, wir werden jeden Angriff auf die Vereinigten Staaten oder unsere Verbündeten zurückschlagen und jeden Einsatz von…..