USA wollen den TOTALEN KRIEG ohne Rücksicht auf Landesgrenzen

US-“Anti-Terror-Kampf“ ohne Landesgrenzen und das auf der ganzen Welt nach Belieben. Das wollen Trumps US-Außenminister Tillerson und US-Verteidigungsminister Mattis bei dem neuen US-Anti-Terror-Gesetz beim US-Kongress bestätigt und genehmigt bekommen.

Die USA sollen sich nicht mehr an irgendwelche Landesgrenzen dieser Welt halten “müssen“, wenn sie meinen in dem einen oder anderen Staat der Erde gegen Terroristen zu “kämpfen“. Einfache Begründung: Weil sich Terroristen nicht an Landesgrenzen halten – müssen & dürfen die USA das quasi auch nicht mehr tun.

……passend dazu……. Das US-Imperium hat derzeit in mehr als 80 militärischen Auseinandersetzungen in der ganzen Welt Soldaten involviert !