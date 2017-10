Verkaufspräsentation veröffentlicht: Twitter wollte RT gezielte Werbung zur US-Wahl verkaufen

In den Medien ist in den letzten Tagen viel die Rede darüber, dass Twitter Russia Today (RT) Werbung auf Twitter nicht mehr gestattet und dies mit Hinweis auf eine angeblich versuchte Beeinflussung der letzten Wahl in den USA. Tatsächlich hat Twitter RT vor dieser US-Präsidentschaftswahl ein spezielles Werbepaket zur Wahl angeboten. RT hat die entsprechende Präsentation der Firma Twitter nun veröffentlicht.

Meldungen wie „Twitter verdächtigt die Medienorganisationen RT und Sputnik, im Auftrag Russlands versucht zu haben, die US-Wahlen zu stören. Nun erließ das Netzwerk ein Werbeverbot für beide Kanäle.“ (Spiegel Online) oder „Weil sie Teil russischer Versuche gewesen sein sollen, die US-Präsidentschaftswahlen zu…..