Trägheit des Herzens

Vor unseren Augen finden seit Jahrzehnten asymmetrische Kriege statt mit schwerwiegenden Folgen für die Zivilbevölkerung des jeweiligen Landes und die gesamte Umwelt. Es sind vorwiegend nukleare Kriege mit „schmutzigen Bomben“ und postatomare Kriege mit Plasmawaffen sowie Wetterkriege und vorsätzliche und großräumige Eingriffe mit technischen Mitteln in geo-chemische oder bio-geo-chemische Kreisläufe der Erde (Geo-Engineering). All diese Kriege folgen einer geheimen geostrategischen Agenda des Hegemons zur Sicherung der Weltherrschaft. Die Entvölkerung ressourcenreicher Regionen v.a. im Mittleren und Nahen Osten ist das Ziel. Sogar vor der Auslöschung des gesamten menschlichen Lebens (Omnizid) schrecken die herrschenden Eliten nicht zurück. Da wir Bürger im Westen aus Trägheit unserer Herzen diese Verbrechen weitab von unseren vermeintlich sicheren Ländern geschehen ließen, holen deren tödliche Folgen heute auch uns ein. Und somit bleiben nur noch wenige Generationen, etwas zu tun. Wir sind verantwortlich für das, was wir der nächsten Generation hinterlassen. Doch das scheint uns nicht zu kümmern.

„Das ist ein Verbrechen gegen den Planeten, ein Verbrechen gegen unsere Mutter Erde“ (Aussage eines US-Wissenschaftlers am 17.5.1991 im WEST3-Fernsehen) – aus der Arbeiterfotografie-Ausstellung „Alles Konfetti? Betrachtungen zum Golfkrieg„, 1991

Psychologie der Gewalt

Während meines Psychologie-Studiums nahm ich an einem Seminar zum…..