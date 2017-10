Sie kennen keine Barmherzigkeit und keine Reue

Kürzlich wurde in serbischen Medien berichtet, dass die US Regierung nicht gestattet, dass serbische Minenräumequipen in Syrien zum Einsatz kommen.

Serbien wollte die nach dem Kosovokrieg geschulten Einsatzkräfte dem geschundenen Syrien zur Verfügung stellen, damit die Bevölkerung dort wieder einigermassen – ohne weitere Opfer – zum Alltag zurückkehren koennte. Doch die grausame Kriegsmacht USA untersagt das. Man habe schliesslich die Schulung der serbischen Minenräumer bezahlt, damit Serbien/Kosovo etc. frei von explosive devices würde, und nicht etwa auch Syrien.

Reue, Einsicht, Schuldgefühl, Barmherzigkeit, Trauer, Mitleid – das ist der US Kriegsmaschine nicht bekannt. Nur Töten, Quälen und Vernichten – wir warten auf die Umsetzung eines christlichen Bekenntnisses des „neuen“ Präsidenten. Wahrscheinlich wartet die Welt vergebens…

Washington verbietet Serbien Minenräumung in Syrien……