Offengelegte Akten: CIA-Agent berichtete 1955 von lebendem Hitler

Ein CIA-Informant hat 1955 berichtet, dass Adolf Hitler damals angeblich am Leben war und sich in Südamerika versteckte. Das geht aus Unterlagen hervor, die auf der Webseite der CIA veröffentlicht wurden.

Ein Dokument wurde am 3. Oktober 1955 von dem Vizechef einer CIA-Station in Caracas verfasst und an den Chef der CIA-Abteilung Westliche Hemisphäre gerichtet. Demnach teilte ein CIA-Agent mit dem Decknamen CIMELODY-3 mit, dass er sich am 29. September 1955 mit einem vertrauten Freund unterhalten hatte, der „unter seinem…..