Die iranische Antwort auf das Netanjahu Regime und seine ständigen Drohungen gegen Iran!

Iranischer Diplomat, Imam ruft zur Zerstörung Israels auf

Demonstrators burn an Israeli national flag during an anti-Israel protest. (photo credit:REUTERS)

Von Lauren S. Marcus Die Jerusalem Post

30. Oktober 2017 10:52

„Der Countdown für die Vernichtung des zionistischen Regimes hat begonnen.“

Ein Video tauchte heute von einem iranischen Diplomaten und Imam auf, der die Zerstörung Israels in einer Moschee in Auckland, Neuseeland, forderte.

Das Video, das von MEMRI übersetzt wurde, stammt von einer Veranstaltung des Al Quds Day“, die im Juni von der lslamic Ahlulbayt Foundation of New Zealand veranstaltet wurde und erst vor kurzem unter die Lupe genommen wurde. Die Premierminister Australiens und Neuseelands werden morgen das Gedenken an den 100. Jahrestag der Schlacht von Beerscheba leiten, und Delegationen aus Down Under bereisen Israel vor dem Ereignis.

Der iranische Diplomat Hormoz Ghahremani sagte vor einer Zuhörerschaft in der Moschee:“Die Zionisten bilden Spaltungen in der muslimischen Welt, um ihre Ziele zu erreichen. Er beschrieb eine zionistische Verschwörung zur „Infiltration muslimischer Länder“ und führte den „Terrorismus und Extremismus in der Region[als] an, die von den Feinden des Islam und den Zionisten angeheizt und finanziert wurden“.

Als nächstes sprach Imam Hojatoleslam Shafie, der sagte:“Wie ihr alle wisst, verstecken sich Israel und das zionistische Regime hinter einem falschen Phänomen…, das als Holocaust bezeichnet wird, und lassen Sie niemanden den Holocaust untersuchen… Warum haben die Juden nicht ein Stück Deutschland bekommen? Warum sollten sie nach Palästina kommen?“ Er sagte, dass Al Quds Tag durch das späte iranische Oberste Ayatollah Khomeini mit der Absicht des späten iranischen Obersten gegründet wurde, einen leistungsfähigen Durchschlag zur öffnung des krebsartigen Tumors zu geben, der als böses Israel bekannt ist“.

Captain Amerikas Mission zur Sonne

Gesponsert von Connatix

Über den Klängen der spielenden Kinder fuhr Shafie fort:“Wie Imam Khomeini einmal sagte, wenn alle Muslime Israel ins Gesicht spucken würden, würde Israel ertrinken.“

Er kehrte in die vertraute Sprache zurück und beschrieb Israel als „Krebs“, der „chirurgisch entfernt werden muss.“

Ohne eine Erklärung zu zitieren, sagte Shafie:“Meiner Meinung nach hat der Countdown für die Vernichtung des zionistischen Regimes begonnen.“