Netanjahu Regime prahlt zu den wichtigsten Waffenexporteuren der Welt zu gehören

Das Netanjahu Regime prahlt sogar damit, zu den wichtigsten Waffenexporteuren der Welt zu gehören. 2015 Deals im Wert von rund 5 Milliarden US-$, davon „nur“ 3% an afrikanische Staaten, dass wollen sie nun ändern und werben massiv für mehr Verkäufe.. Ist es ein Wunder, dass immer mehr schwarzafrikanische Flüchtlinge fliehen und in Europa um Asyl bitten. Und dafür belohnt Merkel dieses Besatzer Regime noch mit deutschen Rüstungsgütern auf Steuerkosten! Glücklicher Weise haben wichtige Staaten diesen „Event“ boykottiert.

Eigentlich sollte es die Krönung einer mehrjährigen diplomatischen Offensive werden: Der Afrika-Israel Gipfel, der für Ende Oktober in Lomé, der Hauptstadt des westafrikanischen Togo anvisiert war. Auf Regierungsebene wollten sich Vertreter zahlreicher afrikanischer Länder sowie des jüdischen Staates über Technologie, Entwicklung und Sicherheit austauschen und neue Projekte anstoßen. Sogar die einflussreiche jüdisch-amerikanische Lobby-Organisation AIPAC hatte ihr Kommen angesagt. Doch daraus wird nun nichts. Grund dafür sind nicht etwa der Boykott von Südafrika, Marokko, Algerien, Tunesien, Mauretanien und dem Sudan sowie Proteste gegen diesen Event. Vielmehr hat Togos Präsident Faure Gnassingbé zuhause massive Probleme, weil sich die Proteste gegen seine demokratisch nicht wirklich legitimierte Endlosherrschaft gerade häufen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. „Wir hoffen, dass es sich nur um eine Verzögerung handelt, deren Ursachen jenseits unserer Kontrolle sind“, hieß es dazu ganz diplomatisch aus dem Außenministerium in Jerusalem. „Weiterhin bleiben wir zuversichtlich, dass Israels Rückkehr nach Afrika ungebrochen fortgesetzt wird.“

„Israels Stärken entsprechen perfekt den Bedürfnissen in Afrika“, bringt es Bruno Finel, Chef von Africa-Israel Connect, den Organisatoren des nunmehr geplatzten Gipfels, auf den Punkt. „Trinkwasser, erneuerbare Energien, landwirtschaftliches Know-how und natürlich Sicherheit.“ Vor allem Letzteres gewinnt angesichts des islamistischem Terrors in Nigeria, Kenia oder Mauretanien an Bedeutung. „Israel gehört zu den Top-Ten der Waffenexporteure auf der Welt“, erklärt Yossi Melman, Journalist und Experte für internationale Beziehungen. „Von den Deals im Wert von rund fünf Milliarden Dollar, die Israel 2015 wohl abschloss, gingen gerade einmal drei Prozent auf das Konto der afrikanischen Staaten.“ Da ist also noch viel Platz nach oben. Bis dato gab es israelische Unterstützung im Antiterrorkampf außer in Kenia nur in Kamerun, wo man die Streitkräfte im Kampf gegen die Dschihadisten von Boko Haram schulte. Evelyn Hecht-Galinski

Ende der Funkstille

Golda Meir beim Hora Tanz in Kenia, 1960, (c) Picturing Golda Meir: Photographs from the Collection at the UWM Libraries

Nach langer Pause feiert Israel sein Comeback auf dem afrikanischen Kontinent. Die Gründe dafür sind wirtschaftlicher, politischer und sicherheitsrelevanter Natur…

Von Ralf Balke

