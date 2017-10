JFK-Akten: Dieses Dokument widerspricht der offizielle Version

Lee Harvey Oswald scheint kein einzeltäter gewesen zu sein. Hand aufs Herz – Wer ausser den Behörden und den Mainstrem Medien hat wirklich noch an die offizielle Version geglaubt?

Hoover war nachweislich darüber besorgt, dass die Öffentlichkeit die Einzeltäter-Version nicht schlucken würde. Darüber berichtet auch die NBC mit den folgenden Zitaten:

Hoover: „There is nothing further on the Oswald case except that he is dead.“ (dt. Es gibt nichts Weiteres zum Fall Oswald, ausser dass er tot ist,“)

Hoover: „The thing I am concerned about, and so is Mr. Katzenbach, is having something issued so we can convince the public that Oswald is the real assassin.“ (dt. Was mich……