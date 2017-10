In den USA lebende Juden treiben die USA in immer neue Kriege

Wir veröffentlichen eine Übersetzung des Artikels, der den ehemaligen CIA-Mitarbeiter Philip Giraldi seinen Job als Kolumnist des American Conservative gekostet hat.

Als ich kürzlich auf einer Konferenz über Kriegstreiber in den USA eine Rede gehalten habe, wandte sich danach ein älterer Herr mit der Frage an mich: „Warum spricht niemand offen und ehrlich über die wahren Kriegstreiber und ihre Absichten? Auch auf dieser Konferenz hat niemand Israel erwähnt; dabei wissen wir doch alle, dass in den USA lebende Juden mit ihrem vielen Geld und ihrer Macht jeden Krieg im Nahen und Mittleren Osten befürworten, weil er Netanjahu nützt. Sollten wir nicht endlich anfangen, ihre Namen zu nennen, damit sie sich nicht immer wieder aus ihrer Verantwortung stehlen können?

„Diese Frage und den anschließenden Kommentar habe ich auch vorher schon öfter gehört, und meine Antwort war immer die gleiche: (Jede Person und) jede Organisation, die in der US-Außenpolitik mitreden möchte, weiß, dass sie dann auch die Verbindung zwischen Israel und den in den USA lebenden Juden ansprechen muss und schnell ins Abseits geraten kann. Jüdische Vereinigungen und einzelne jüdische Spender mit vollen Taschen beeinflussen nicht nur die Politiker, sie besitzen und kontrollieren auch die Medie…..