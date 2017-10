Der Kennedy-Mord

von Paul Craig Roberts

Liebe Leser,

einige von Euch drängen mich dazu, mit der Story über die Las Vegas-Schießerei weiterzumachen und andere fragen mich danach, was man von der Freigabe der Akten zur Ermordung von Präsident Kennedy halten soll. Es freut mich, dass ihr Interesse zeigt und mit den offiziellen Erklärungen unzufrieden seid.

Meine Antwort ist: wir wissen es bereits. Dank so erschöpfend recherchierter Bücher wie dem von James W. Douglass, „JFK and the Unspeakable“ (Simon & Schuster, 2008), weitaus mehr als in den veröffentlichten Akten.

Meine Antwort ist auch, dass es keine Rolle spielt, was wir wissen oder was die Fakten sind, die offizielle Story wird niemals verändert werden. Wir wissen zum Beispiel, dass es eine unbestreitbare Tatsache ist, dass Israel die USS Liberty absichtlich angegriffen hat und der Besatzung der US Navy enormen Schaden zugefügt hat. Und dass die US-Regierung weiterhin die Vertuschung betreibt, dass das alles ein Fehler gewesen sei, trotz der unzweideutigen Aussagen der Moorer-Kommission, angeführt von Admiral Tom Moorer, dem ehemaligen Chef der Navy und Vorsitzenden des Vereinigten Generalstabs.

Meine Antwortet lautet auch, dass es besser wäre, seine Zeit damit zu verbringen, die anstehenden Verschwörungen zu verhindern….