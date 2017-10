Unglaublich: 14 Jahre nach Autounfall meldet sich der verstorbene Junge mit erstaunlichen Botschaften bei seiner Mutter

Suzanne Wards unglaubliche Geschichte begann am 17. April 1980, als ihr am Telefon die tragische Nachricht über den tödlichen Unfall ihres erst 17-jährigen Sohnes (Matthew Ward) mitgeteilt wurde. Um ihre Trauer zu bewältigen kontaktierte sie eine Frau mit medialen Fähigkeiten, mit welcher sie sich drei Jahre zuvor angefreundet hatte. Von ihr erfuhr Suzanne, dass sich Matthew in Zukunft wieder melden werde. Da sie sich aber für absolut „durchschnittlich-normal“ hielt und bis anhin nichts mit spirituellen Themen am Hut hatte, hegte sie entsprechend grosse Zweifel.

Ich kann ihre Bedenken gut verstehen. Sie muss sich wahrscheinlich so ähnlich wie Molly bei Nachricht von Sam gefühlt haben. Als sie dann aber im Jahre 1994 die ersten Nachrichten…..