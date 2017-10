Kasachstan: Alle Seiten sind bei nächster Syrien-Sitzung dabei

Das kasachische Außenministerium hat am heutigen Freitag eine Erklärung herausgegeben, in der es heißt, dass alle Verhandlungsseiten der Syriengespräche bei der Sitzung am 30. und 31. Oktober 2017 dabei sein werden.

Der Erklärung zufolge wird die russische Delegation unter der Leitung von Alexander Lavrentiev, dem Syriengesandten von Präsident Putin; die türkische Delegation unter der Leitung von Vizeaußenminister Sedat Önal; und die iranische Delegation unter dem Vorsitz von Hossein Jaberi Ansari bei dieser neuen Sitzungsrunde dabei sein.

Desweiteren sind laut der Erklärung auch Delegationen der syrischen…..