Snowden Leak: Saudi-Arabien hat den Angriff auf Damaskus befohlen

Laut einem geleakten Dokument des NSA-Whistleblowers Edward Snowden, hat Saudi-Arabien der sogenannten Freien Syrischen Armee den Angriff auf Damaskus vom 18. März 2013 befohlen. Nicht nur soll Prinz Salman bin Sultan den Befehl gegeben haben, er soll auch 120 Tonnen Waffen zur Verfügung gestellt haben. Die US-Geheimdienste hätten angeblich bereits drei Tage vor dem Angriff darüber Bescheid gewusst.

Die Dokumente wurden noch nicht unabhängig verifiziert. Sollten sie sich als echt herausstellen, so wären sie ein eindeutiger Hinweis darauf, wie tief ausländische Mächte tatsächlich in den vermeintlichen Bürgerkrieg in Syrien verwickelt sind.

