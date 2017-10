Google Übersetzung: The Benefits of Sipping Hot, Ionized Water

Das Trinken von heißem, ionisiertem Wasser hat eine tiefgreifende reinigende Wirkung auf alle Gewebe des Körpers. Es hilft, die Gesamttoxizität zu reduzieren, die Kreislauffunktionen zu verbessern und die Galle auszugleichen.

Wenn Sie Wasser 15 bis 20 Minuten lang kochen, wird es dünner (seine Molekülcluster sind von der normalen Zahl von etwa 10.000 auf ein oder zwei Cluster reduziert), und es wird geladen und mit negativen Sauerstoffionen (Hydroxid, OH-) gesättigt.

Wenn Sie den ganzen Tag über häufige Schlucke dieses Wassers einnehmen, beginnt es, systematisch die Körpergewebe zu reinigen und sie von bestimmten positiv geladenen Ionen (die mit schädlichen Säuren und Toxinen in Verbindung gebracht werden) zu befreien.

Die meisten Giftstoffe und Abfallstoffe tragen eine positive Ladung und neigen deshalb dazu, sich an den negativ geladenen Körper zu binden. Wenn die negativen Sauerstoffionen mit dem aufgenommenen Wasser in den Körper eintreten, werden sie von dem positiv geladenen toxischen Material angezogen.

Dies neutralisiert Abfall und Giftstoffe und verwandelt sie in flüssige Materie, die der Körper leicht entfernen kann. Für die ersten paar Tage oder sogar Wochen der Reinigung Ihres Körpergewebes auf diese Weise kann Ihre Zunge eine weiße oder gelbe Beschichtung annehmen, was darauf hindeutet, dass der Körper viel Giftmüll entfernt.

Wenn Sie übermäßiges Körpergewicht haben, kann diese Reinigungsmethode Ihnen helfen, viele Pfund Körperabfälle in kurzer Zeit zu verlieren, ohne die Nebenwirkungen, die normalerweise mit einem plötzlichen Gewichtsverlust einhergehen.

Zubereitung: Wasser 15 bis 20 Minuten kochen und in eine Thermoskanne geben .Edelstahlthermosen sind in Ordnung. Die Thermoskanne hält das Wasser im Laufe des Tages warm und ionisiert. Nehmen Sie ein oder zwei Schlucke den ganzen Tag lang jede halbe Stunde und trinken Sie es so heiß, wie Sie Tee trinken würden.

Sie können diese Methode anwenden, wenn Sie sich nicht wohl fühlen, entstauend sein, das Blut dünn halten oder einfach nur energischer und klarer fühlen wollen. Manche Menschen trinken ionisiertes Wasser für eine bestimmte Zeitdauer, wie etwa drei bis vier Wochen; andere machen es laufend.

Die Sauerstoffionen werden durch die sprudelnde Wirkung von kochendem Wasser erzeugt, ähnlich dem Wasser, das in einem Wasserfall auf den Boden fällt oder gegen die Küste bricht.

In der Thermoskanne bleibt das Wasser bis zu 12 Stunden oder solange es heiß bleibt, ionisiert. Die Gesamtmenge an Wasser, die Sie zum Kochen bringen müssen, um Ihnen genug heißes, ionisiertes Wasser für einen Tag zu geben, würde ungefähr 20 bis 24 Unzen betragen.

Bitte beachten Sie:Dieses speziell vorbereitete Wasser sollte kein normales Trinkwasser ersetzen. Es hydratisiert die Zellen nicht wie normales Wasser; der Körper benutzt es, um nur das Gewebe zu reinigen.