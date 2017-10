Nervenkrieg in Katalonien

Dramatische Stunden in Barcelona: Ministerpräsident Puigdemont war zu Neuwahlen bereit. Madrid verspielt Kompromiss

Warten auf Puigdemont: Der Ministerpräsident sprach um 17 Uhr Foto: Santi Palacios/AP Photo

Erst Überraschung, dann Entsetzen, dann Verwirrung: Der katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont hat am Donnerstag Anhänger und Gegner der Unabhängigkeitsbewegung über Stunden in ein Gefühlschaos gestürzt. Im Laufe des Tages war in Barcelona durchgesickert, dass der Regierungschef eine Kursänderung vollziehen wollte. Anstelle der von den einen erhofften, von den anderen befürchteten Proklamation einer unabhängigen Republik Katalonien werde Puigdemont das Regionalparlament auflösen und für Dezember Neuwahlen einberufen. Die alternative Nachrichtenagentur Sírius berichtete, dass dies das Ergebnis von Vermittlungsbemühungen des……

Herzinfarkt-Tag in Barcelona

Ob die Unabhängigkeitserklärung oder doch Neuwahlen in Katalonien kommen, ist weiter unklar, doch Spanien hält unter jedem Szenario an der Aussetzung der Autonomie fest

Es war auf allen Ebenen ein ein heißer Tag in Barcelona und sicher kein Tag für Menschen mit schwachen Nerven und Herzproblemen. Am Morgen sah alles danach aus, als würde es ein ruhiger Tag. Zwar streikten Studenten und Schüler, doch die geplante Versammlung von zehntausenden Menschen am Nachmittag am Parlament – zum Schutz der Regierung – war abgesagt worden. Praktisch alle gingen deshalb…..