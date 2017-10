Moskau: Vorgehen des Westens im UN-Sicherheitsrat grenzt an Deckung von Terroristen

© AFP 2017/ Timothy A. Clary

Die westliche „Troika“ hat in den letzten Jahren alle Versuche Russlands blockiert, eine Reaktion des UN-Sicherheitsrates auf die Verbrechen der Terroristen unter Einsatz von Chemiewaffen zu erwirken, was an eine offene Deckung der Terroristen grenzt. Dies wird in der am Mittwoch verbreiteten Erklärung des russischen Außenministeriums festgestellt.