Ist Irans Atomrisiko mit einem Male nicht mehr die grösste Gefahr für Israel?

Eine Bemerkung Netanyahus, die fast untergegangen wäre.

Netanyahu (l.) und Reuven Rivlin im Hintergrund bei der Eröffnung der Knesset-Wintersession.

In der Eröffnungssitzung der Knesset-Wintersession vom Montagabend schlugen sich Staatspräsident Rivlin und Premier Netanyahu wegen des Tauziehens um den Obersten Gerichtshof die Köpfe verbal fast ein. Dabei ging die Bedeutung einer Bemerkung fast verloren, die der Regierungschef in Sachen Sicherheit gemacht hat. Zum ersten Mal nämlich klassifizierte Netanyahu die iranische Einmischung in Syrien als grössere und unmittelbarere Gefahr für Israel als Irans Nuklearbedrohung. Zwar erwähnt er immr wieder das Nuklearthema, doch mit zunehmender Häufigkeit weist er auch auf die Einmischung…….